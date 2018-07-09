Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının gölgede 32 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalan yerli halk ve tatilciler, soluğu plajlarda aldı.

Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı
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HİSSEDİLEN sıcaklık nemin de etkisiyle artarken, serinlemek için ilçenin ünlü Damlataş ve Kleopatraplajlarını dolduranlar, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Bazı tatilciler ise şezlonglara uzanarak güneşlendi.
Meteoroloji yetkilileri hafta boyunca nem ve sıcaklık oranlarının artacağını belirterek, tatilcileri öğle saatlerinde direkt güneşe maruz kalmamaları konusunda uyardı.

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