Alanya'da savaş gemisinin konukları şehit aileleri oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Gediz F 495 Fırkateyni Alanya'da şehit aile ve yakınları ile vatandaşların ziyaretine açıldı

Alanya'da savaş gemisinin konukları şehit aileleri oldu
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HABERİN GALERİSİ
Alanya'da savaş gemisinin konukları şehit aileleri oldu

Alanya'da savaş gemisinin konukları şehit aileleri oldu

Mehmet AL

MERSİN’den gelerek Alanya iskelesine demirleyen TCG Gediz F 495 Fırkateyni sabah 09.00’da vatandaşların ziyaretine açıldı. Fırkateynde bulunan görevli askerlerce karşılanan vatandaşlar ve öğrenciler daha sonra gemi içinde gezdirildi. Gezi sırasında vatandaşlara, gemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Öğle saatlerinde ise fırkateyne Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ile şehit aile ve yakınları geldi. Protokol ve gemi mürettebatı ile öğle yemeğinde biraraya gelen şehit aile ve yakınları daha sonra görevli personel tarafından gemide gezdirildi.  Şehit aileleri, gaziler ve onların yakınları ile hatıra fotoğrafı çektiren heyet, bir süre sonra gemiden ayrıldı. Geminin cuma gününe kadar ziyarette açık olacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 15:25
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