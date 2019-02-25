Alanya'da 'Sarıkamış' dinletisi

Alanya Türk Ocakları 27 Şubat Çarşamba akşamı “Aşıkların Teli, Şairlerin Dili ile Sarıkamış” adlı bir dinleti düzenleyecek.

Alanya'da 'Sarıkamış' dinletisi
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ALANYA Türk Ocakları'nın organize ettiği  “Aşıkların Teli,Şairlerin Dili ile Sarıkamış”  adlı dinleti 27 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Alanya Kültür Merkezi'nde katılımcılarla buluşacak. Alanya Türk Ocakları, Sarıkamış konulu dinletiye bütün Alanya halkını beklediklerini belirterek şu ifadeler yer verdi: 'Alanya Türk Ocağı olarak düzenlemiş olduğumuz Şair Yusuf Özcan,Şair Yitik Ozan,Aşık Kazanoğlu ve Demirtaş Gözeten’in katılacağı “Aşıkların Teli,Şairlerin Dili ile Sarıkamış” konulu dinletimize tüm vatandaşlarımız davetlidir.'

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