Alanya'da sağanak yağış ve fırtınaya dikkat 

ALANYA'DA yaklaşık 15 günlük aranın ardından bugün saat 13.30 itibariyle gökgürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sağanak yağışın başlamasından kısa süre sonra kuvvetli rüzgar da başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Alanya'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar yarın akşam saat 22.00'ye kadar etkili olacak. Antalya'nın batı ilçelerinde fırtına ve yağışın çok daha şiddetli olacağı bildirildi. Alanya'da şu sıralarda esmekte olan kuvvetli rüzgarın batıdan etkili olduğu, saatte 20 kilometre hıza ulaştığı bildirildi. Kuvvetli rüzgarın, zaman zaman fırtınaya dönüşebileceği beklenirken, sağanak yağışla birlikte etkili olabilecek fırtınaya karşı Alanya halkının ve yetkililerin dikkatli olması gerekiyor. Haftasonu, Alanya'ya güneşli günlerin geri dönmesi bekleniyor.