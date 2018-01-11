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Alanya'da polisten yerleşik yabancılara güvenlik semineri

Alanya'da yerleşik olarak yaşayan yabancılara güvenlik semineri türkçe olarak anlatıldı.

Alanya'da polisten yerleşik yabancılara güvenlik semineri

Alanya'da yerleşik olarak yaşayan yabancılara güvenlik semineri türkçe olarak anlatıldı.

11 Ocak 2018 Perşembe 17:55
Alanya'da polisten yerleşik yabancılara güvenlik semineri
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Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Alanya'da yaşayan yerleşik yabancıların suçlarla mücadelede bilincini ve etkinliğini artırmak, suçları önlemede polis'le işbirliğinin önemini anlatmak amacıyla Halk Eğitim Merkezinde Türkçe dil eğitimi gören yabancı kursiyerlere güvenlik semineri verdi. Yapılan seminerde hırsızlık, dolandırıcılık, gasp ve kapkaç olaylarını önleme tedbirlerini hazırlanan sunum ve eğitici video desteğiyle anlatıldı.

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