Alanya'da polisten yerleşik yabancılara güvenlik semineri

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis lik Büro Amirliği Alanya'da yaşayan yerleşik yabancıların suçlarla mücadelede bilincini ve etkinliğini artırmak, suçları önlemede polis'le işbirliğinin önemini anlatmak amacıyla Halk Eğitim Merkezinde Türkçe dil eğitimi gören yabancı kursiyerlere güvenlik semineri verdi. Yapılan seminerde hırsızlık, dolandırıcılık, gasp ve kapkaç olaylarını önleme tedbirlerini hazırlanan sunum ve eğitici video desteğiyle anlatıldı.

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