Alanya'da pazar esnafının Bağ-kur çıkmazı

Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV, bu kez de Pazar esnafının Bağ-Kur sorununu ekrana taşıdı.

Alanya'da pazar esnafının Bağ-kur çıkmazı
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PAZAR esnafı, vatandaşın sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasından yakındığını, fakat kimsenin üretici ve esnafın ne zorluklarla çalıştığını araştırmadığını vurgulayarak, “Herkes sadece fiyat analizi yapıp işin kolayına kaçıyor. Esnafın durumunu bilen yok. Lakin Alanya’da bin pazarcıdan 990’ı Bağ-Kur’unu ödeyemiyor. Fakat bu durum hiçbir zaman gündeme gelmedi, gelmiyor” diye konuştular. 2019 yılı olmasına rağmen turizmin başkenti Alanya’da halen sokak ortalarında pazarcılık yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Pazar esnafı Ali Bilgi, “Siyasetçiler sadece seçim zamanı geliyor, derdimizi dinleyip gidiyorlar. Fakat herhangi bir çözüm yolu bulmuyorlar ve gündeme dahi getirmiyorlar” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 18:20
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