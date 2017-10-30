Alanya'da pastırma yazı başladı 

HAFTASONU metrekareye 106.2 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da hayat felç olmuştu. İki gün etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, zemin katlardaki ev ve işyerlerini su bastı, seller, heyelanlar yaşandı, insanlar, araçlar mahsur kaldı, Alanya karanlığa gömüldü.

Kabus gibi bu iki günün ardından pırıl pırıl güneşli bir güne uyandık. Alanya bugünden itibaren yeniden güneşli günler yaşayacak. Son hava tahminlerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca yağmur beklenmiyor. Bu sürede Alanya'da hava en düşük 17 derece, en yüksek 25 derece olacak. Bu da Alanya'da, "Sonbaharın sonlarında görülen sıcak günler" için kullanılan bir deyim olan pastırma yazının başladığını gösteriyor.