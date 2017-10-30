Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108764
ALTIN
154.290
DOLAR
3.7735
STERLİN
4.9593
EURO
4.3908
30 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Mandalina kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyor
Mandalina kabuklarını sakın atmayın!
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
banner468

Alanya'da pastırma yazı başladı 

Alanya'da haftasonu adeta gök delindi ancak yeni haftaya pırıl pırıl güneşli bir günle başladık. Alanya'da 5 gün yazdan kalma günler yaşanacak 

Alanya'da pastırma yazı başladı 

Alanya'da haftasonu adeta gök delindi ancak yeni haftaya pırıl pırıl güneşli bir günle başladık. Alanya'da 5 gün yazdan kalma günler yaşanacak 

30 Ekim 2017 Pazartesi 11:40
Alanya'da pastırma yazı başladı 
banner404

HAFTASONU metrekareye 106.2 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da hayat felç olmuştu. İki gün etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, zemin katlardaki ev ve işyerlerini su bastı, seller, heyelanlar yaşandı, insanlar, araçlar mahsur kaldı, Alanya karanlığa gömüldü. 
Kabus gibi bu iki günün ardından pırıl pırıl güneşli bir güne uyandık. Alanya bugünden itibaren yeniden güneşli günler yaşayacak. Son hava tahminlerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca yağmur beklenmiyor. Bu sürede Alanya'da hava en düşük 17 derece, en yüksek 25 derece olacak. Bu da Alanya'da, "Sonbaharın sonlarında görülen sıcak günler" için kullanılan bir deyim olan pastırma yazının başladığını gösteriyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaPastırma YazıGüneşYağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Altın kepçe ödülleri dağıtıldı
Alanya'da Altın kepçe ödülleri dağıtıldı
CNN Türk’ün ekran yüzü Törün Alanya'da
CNN Türk’ün ekran yüzü Törün Alanya'da
'Denizolgun' kitabı Fox'ta tanıtıldı
'Denizolgun' kitabı Fox'ta tanıtıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim