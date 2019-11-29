Alanya'da özel çocuklar “Kalbimin Sevgili Gözü” ile sahne alacak 

OYUNLA ilgili bilgi veren Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan şunları kaydetti: “ABT Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz tarafından 2017-2018 Tiyatro Sezonunda 12 özel çocukla (bedensel ve zihinsel engelli) özel bir çalışma yapılarak ilk kez ‘Küçük Prens’ adlı oyun sergilenmişti. Alanyalı seyircilerden de büyük alkış alan oyun, ‘Direklerarası Seyirci Ödülü'ne layık görülmüştü. Yine, Engindeniz’in yazdığı ve yönettiği ‘Kalbimin Sevgili Gözü’ adlı tiyatro oyunu, aynı ekiple Alanya Belediye Tiyatrosu’nda bu yıl da sahnelenmeye devam ediyor. Büyük bir beğeni ile izlenen oyunun prömiyeri ise geçen yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılmıştı. Oyunun müzikleri Kemal Günüç’e, dekor tasarımı Mehmet Yaşayan’a, kostüm tasarımı ise Funda Çebi’ye ait. Pek çok turne teklifi alan oyun bu yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 24.Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivaline katıldı. Büyük beğeni topladı. Sezon boyunca gösterimi devam edecek bu oyunu izlemeye Alanya halkını davet ediyorum.

2 GÜN SAHNELENECEK

Kalbimin Sevgili Gözü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde saat 14.00’te ve 4 Aralık’ta saat 11.00’de Alanya Belediye Tiyatrosu sahnesinde ücretsiz olarak sahnelenecek. Oyun, 23 Nisan Çocuk Festivali başta olmak üzere sezon sonuna kadar çocuklarla ve yetişkinlerle buluşmaya devam edecek” dedi.