Alanya'da otobüs şoföründen tepki çeken hareket! Bakiyesi kalamayan öğrenciye...

ALANYA’DA pazar günü öğle saatlerinde 101 nolu özel halk otobüsüne binen 10 yaşındaki çocuktan iddiaya göre otobüs şoförü 4 TL ücret aldı. Öğrenci kimlik kartını ibraz eden ve kent kartında yeterli bakiyesi bulunmayan çocuktan tam ücret alınmasına tepki gösteren Sibel Öztürk adlı vatandaş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “101 nolu özel halk otobüsü şoförü daha 10 yaşındaki çocuktan öğrenci kartı olmasına rağmen toplu taşıma kartında para kalmadığı için yanımızda 4 TL ücret aldı. Yazıklar olsun. Ufacık çocuklara bile 4 TL, kartın olsa dahi” dedi.