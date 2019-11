Alanya'da otobüs duraklarında temizlik çalışması

ALANYA Hizmet Birimi temizlik ekipleri, durak temizlik, bakım ve yıkama çalışmalarına Alanya Merkez, Oba ve Mahmutlar’da aynı anda başladı. Her bulvar ve cadde de ayrı ekipler oluşturularak yürütülen çalışmalarla tüm otobüs durakları yıkanıp temizleniyor. Ekipler, Atatürk, Ahmet Asım Tokuş Bulvarları, 25 Metrelik Yol, Oba Tosmur Sahil Yolu ve Mahmutlar Barbaros Caddesi’ndeki duraklarda da çalışma yapacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Temizlik ekipleri, durakların yanı sıra şehrin genel temizliğini de sürdürüyor. Sorumluluk alanı içinde bulunan bulvar, cadde, kaldırım, park ve yürüyüş yollarında temizlik personeli ve süpürge araçlarıyla şehir pırıl pırıl yapılıyor. Büyük ve küçük süpürge araçları geceden başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar Alanya merkezinde, gündüz ise, Mahmutlar, Konaklı, Payallar ve Türkler mahallelerinde çalışıyor. Diğer yandan personeller de iki vardiya çalışarak Alanya’nın her an temiz kalması için elinden gelen gayreti gösteriyor.