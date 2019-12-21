Alanya'da örnek hareket! Muhtarın dikkati hayat kurtardı
Alanya'da, Elikesik Mahallesi Muhtarı Yusuf Boz'un otomobilinin motoruna giren yavru kedi, muhtarın dikkati sayesinde itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın motor kısmından çıkartılarak kurtarıldı
Alanya 21.12.2019, 12:47
ALINAN bilgiye göre olay, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 YB 204 plakalı otomobilini cadde üzerindeki park alanına bırakan Elikesik Mahallesi Muhtarı Yusuf Boz bir arkadaşının işyerine uğradı. Ziyaret sonrası aracına dönen Muhtar Boz, aracın motor kısmından gelen kedi sesini duydu. Bir süre kediyi çıkartmak için uğraşan Boz, başarılı olamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma timi minik kediyi çıkartmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kurtarılan kedi, muhtar Boz tarafından karnının doyurulması sonrası sokaklara döndü.
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