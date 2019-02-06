Alanya'da örnek davranış! 2 bin doları...

Mehmet AL

ALANYA'da geçtiğimiz pazar günü Keykubat Caddesi üzerinde 56 yaşındaki Sait Tıkmak'ın kullandığı 07 H 660 plakalı taksiye binen Ürdün uyruklu 57 yaşındaki Jabril Awad Muhammed Alzida'nın konakladığı Mahmutlar Mahallesi'nde indikten sonra, satın aldığı evine gidince üzerinde para cüzdanın olmadığını fark etmesi üzerine Mahmutlar Jandarma Karakolu'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tercüman aracılığı ile Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış'a ulaştılar. Başkan Çalış üyesi bulunan tüm taksicilere telefonla whatsapptan mesaj çekerek; 'Bir turistin takside düşürdüğü cüzdanı aranmaktadır.' yazdıktan kısa bir süre sonra Ürdün uyruklu turisti taşıyan taksici Sait Tıkmak cüzdanının kendisinde olduğunu, rahatsız olan Bbabasının tedavisi için Antalya'da olduğunu bildirdi.

BAŞKANIN ODASINDA 2 BİN DOLAR TESLİM EDİLDİ

Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış taksici Sait Tıkmak'ı ve parasını düşüren Ürdün uyruklu Jabril Awad Muhammed Alzida'nin ve tercümanla birlikte Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış'ın makamında bir araya geldiler. Taksici Sait Tıkmak Ürdün uyruklu turistin düşürdüğü cüzdanın içerisinde olan 2 bin doları teslim etti. Ürdünlü turist parasına kavuşunca sevinerek taksiciye teşekkür etti.

ÜRDÜNLÜ TURİST: 'TÜRKLER MÜKEMMEL İNSANLAR'

Ürdünde bir üniversitede öğretim üyesi olduğunu Mahmutlar Mahallesinde ev satın aldığını söyleyen Alzidan, Türklerin mükemmel ve dürüst insan olduğunu söyleyerek parasını kendisine ulaşacağını tahmin ettiğini söyledi. Alanya'da her yıl 3 ay tatil yaptıktan sonra ülkesine giderek bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

BAŞKAN ÇALIŞ: 'BEN ÜYELERİME GÜVENİYORUM'

Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış yaptığı açıklamasında; 'Bana gelen bilgiyi taksici üyelerimle telefonda whatsapp aracılığı ile paylaştım ve kısa sürede taksici arkadaşın aracında düşürülen cüzdanın kendisinde olduğunu söylemesi üzerine benim gözetimimde burada buluşarak 2 bin dolar olan parayı ve cüzdanını Ürdünlü turist vatandaşa teslim ettik. Ben tüm üye arkadaşlarıma güveniyorum çünkü onlar alın teriyle çalışıyorlar. Kİmsenin parasında pulunda gözü yoktur.' dedi

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 10:09