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Alanya'da okuma mutluluğu

Parlayüksel İlkokulu 1/A sınıfı öğretmeni Hale Turgut'un düzenlediği "Okuma Bayramı" gösterisi Doğa Koleji salonunda gerçekleştirildi

Alanya'da okuma mutluluğu

Parlayüksel İlkokulu 1/A sınıfı öğretmeni Hale Turgut'un düzenlediği "Okuma Bayramı" gösterisi Doğa Koleji salonunda gerçekleştirildi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:50
Alanya'da okuma mutluluğu
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ETKİNLİĞE okul müdürü İbrahim Yıldırım, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın sunuculuğunu 1/A sınıf öğrencileri yaptı. Okur yazar olmanın heyecanını, hazırladıkları birbirinden güzel etkinliklerle ailelerine sunarak yaşayan öğrencilerin performansı ise katılımcılardan tam not aldı. Öğrenciler etkinlikte, öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterileriyle yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisini sundu.
Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte minik yürekler birbirinden müthiş performanslar gösterdiler. Gösteride Atatürk, Nasrettin Hoca, Aşuk ile Maşuk gibi çok değerli canlandırmalara, ukulele gösterisine, şiir ve danslara yer verildi. 
 

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Parlayüksel İlkokulu
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