Alanya'da okuma mutluluğu

ETKİNLİĞE okul müdürü İbrahim Yıldırım, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın sunuculuğunu 1/A sınıf öğrencileri yaptı. Okur yazar olmanın heyecanını, hazırladıkları birbirinden güzel etkinliklerle ailelerine sunarak yaşayan öğrencilerin performansı ise katılımcılardan tam not aldı. Öğrenciler etkinlikte, öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterileriyle yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisini sundu.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte minik yürekler birbirinden müthiş performanslar gösterdiler. Gösteride Atatürk, Nasrettin Hoca, Aşuk ile Maşuk gibi çok değerli canlandırmalara, ukulele gösterisine, şiir ve danslara yer verildi.

