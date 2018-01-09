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Alanya'da okul servisi kazası! Facia ucuz atlatıldı

Alanya Kadıpaşa Mahallesi'nde öğrencilerin öğle molası saatinde yolculuk ettikleri okul servisi ile ticari araç çarpıştı

Alanya'da okul servisi kazası! Facia ucuz atlatıldı

Alanya Kadıpaşa Mahallesi'nde öğrencilerin öğle molası saatinde yolculuk ettikleri okul servisi ile ticari araç çarpıştı

09 Ocak 2018 Salı 14:24
Alanya'da okul servisi kazası! Facia ucuz atlatıldı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Kadıpaşa Mahallesi'nde öğle molası saatinde okul öğrencilerini taşıyan servis ile ticari araç çarpıştı. Kazanın hız nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, araçlarda maddi hasar oluştu. Okul servisindeki öğrenciler çok büyük korku yaşarken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Panik yaşayan öğrenciler temin edilen başka bir araç ile evlerine ulaştırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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AlanyaOkul ServisiKaza
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