Alanya'da okul servisi kazası! Facia ucuz atlatıldı

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Kadıpaşa Mahallesi'nde öğle molası saatinde okul öğrencilerini taşıyan servis ile ticari araç çarpıştı. Kazanın hız nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, araçlarda maddi hasar oluştu. Okul servisindeki öğrenciler çok büyük korku yaşarken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Panik yaşayan öğrenciler temin edilen başka bir araç ile evlerine ulaştırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.