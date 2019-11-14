Alanya'da okul çevresine düzenleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın batısında bulunan Türkler Mahallesi'ndeki iki eğitim ve öğretim kurumu olan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi önünden geçen yoldaki kaldırım sorununu çözdü. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu bölgede yayaların ve öğrencilerin daha güvenli bir şekilde yürümeleri için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bölgede başlatılan kaldırım çalışması tamamlandı. 600 metre uzunluğundaki kaldırım tamamlanarak öğrencilerin ve bölge halkının hizmetine sunuldu.