Alanya'da öğrencilere Acun Ilıcalı sürprizi

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılış töreni Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nın da katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı sürpriz bir şekilde katıldı. Ilıcalı’nın bu sürprizi üniversite öğrencilerini mutlu etti.Törende konuşan Ilıcalı “Beni Bakan Mevlüt Çavuşoğlu davet etti. Koşa koşa geldim” dedi.