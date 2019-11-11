Alanya'da öğrencilere Acun Ilıcalı sürprizi
Bakan Çavuşoğlu’nun davetiyle Alanya’ya gelen Ilıcalı, üniversiteli öğrencilere hoş bir sürpriz yaptı
Alanya 11.11.2019, 12:49
ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılış töreni Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nın da katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı sürpriz bir şekilde katıldı. Ilıcalı’nın bu sürprizi üniversite öğrencilerini mutlu etti.Törende konuşan Ilıcalı “Beni Bakan Mevlüt Çavuşoğlu davet etti. Koşa koşa geldim” dedi.
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