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Alanya'da oda seçimleri heyecanı

Pazarcılar Odası dışında tamamı ocak ayında sandık başına gidecek 9 oda için 17 aday sahaya indi. 3-4 bin TL aralığında maaşı olan oda başkanlığı, ayrıca prestij sunuyor

Alanya'da oda seçimleri heyecanı

Pazarcılar Odası dışında tamamı ocak ayında sandık başına gidecek 9 oda için 17 aday sahaya indi. 3-4 bin TL aralığında maaşı olan oda başkanlığı, ayrıca prestij sunuyor

08 Kasım 2017 Çarşamba 23:13
Alanya'da oda seçimleri heyecanı
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ALANYA'DA esnaf odaları seçim sürecine girdi, 9 oda için 17 başkan adayı sahaya indi. Doğan Bacak'ın başkanı olduğu Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Odası 7 Ocak 2018'de sandık başına gidecek. Başkanlık maaşının 3 bin 500 TL olduğu odada Bacak'ın Paşa Özkan ve Nevzat Toksöz olmak üzere iki muhtemel rakibi bulunuyor. Velittin Yenialp'in başkanı olduğu ve 2 bin 800 TL başkanlık maaşı bulunan Bakkallar ve Bayiler Odası, 8 Ocak 2018'de gerçekleşecek genel kurula yine Yenialp ile tek liste olarak girecek. Hüseyin Değirmenci'nin başkanı olduğu Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası 9 Ocak 2018'de sandık başına gidecek. Şu ana kadar Değirmenci dışında kimsenin adaylığını açıklamadığı odanın başkanlık maaşı ise 2 bin 800 TL.
AKKAYA GÖREVİ BIRAKIYOR
Kerim Taş'ın başkanı olduğu Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçiler, Kaportacılar, Oto Tamirciler Odası 11 Ocak 2018'de sandık başına gidecek. 3 bin 500 TL başkanlık maaşı bulunan bu oda için ise Taş'ın muhtemel rakibi Avni Aşçı olacak. Yeni dönem için aday olmadığını açıklayan Ali Akkaya'nın başkanı olduğu Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası ise 12 Ocak 2018'de genel kurulunu gerçekleştirecek. 2 bin 800 TL maaşı bulunan oda için şu ana kadar sahneye çıkan tek isim Mehmet Yüksel oldu.
NURİ DEMİR'E RAKİP ÇOK
Nuri Demir'in başkanı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odası ise 13 Ocak 2018'de genel kurul gerçekleştirecek. Mevcut başkan Nuri Demir'e rakip olarak ise sahaya Ahmet Sert, Harun Gökçe ve Duran Şimşek olmak üzere 3 isim indi. Bu odada ise başkanlık maaşı 3 bin 900 TL. Mobilyacılar, Doğramacılar ve Hızarcılar Odası da 19 Ocak 2018'de gerçekleşecek genel kurula şu an için tek liste olarak Hüseyin Alataş ile girecek. 2 bin 800 TL başkanlık maaşı bulunan Tuğran Sağlamel'in başkanı olduğu Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası ise 20 Ocak 2018'de genel kurula Sağlamel ve İlyas Bayır'ın muhtemel adaylığı ile girecek. Henüz seçim tarihi belirlenmeyen Pazarcılar Odası'nda da başkanlık yarışında mevcut başkan Hasan Yiğit'in muhtemel rakibi eski başkan Bekir Akış olacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Pazarcılar OdasıDoğan BacakMinibüsçülerOtobüsçüler
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