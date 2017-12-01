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Alanya'da Noel Pazarı heyecanı

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi (Yeni Alanyalılar) tarafından organize edilen 8. Uluslararası Alanya Noel Pazarı’nın hazırlıkları devam ediyor

Alanya'da Noel Pazarı heyecanı

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi (Yeni Alanyalılar) tarafından organize edilen 8. Uluslararası Alanya Noel Pazarı’nın hazırlıkları devam ediyor

01 Aralık 2017 Cuma 22:09
Alanya'da Noel Pazarı heyecanı
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BU yıl 8'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Alanya Noel Pazarı, 10 Aralık Pazar günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında Alanya Belediyesi hizmet binası arkasındaki alanda gerçekleştirilecek. Bu organizasyonda 70 çadır kurulacak, 50 hediyelik kategorisi katılımcısı, 50 gıda kategorisi katılımcısı, 15 yabancı dernek, 15 tanıtım kategorisi ve 3 ana sponsor olmak üzere yaklaşık 133 stant açılacak.
ÖNCELİK EKSİKSİZ OLMASI
Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, Noel Pazarı'nda stant açacak sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yabancı dernekler ve katılımcılarla birlikte Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde (AKM) bir toplantı düzenlendi. Toplantıda stant kuralları anlatıldı ve önceki dönemlerle ilgili değerlendirme yapılarak organizasyonun daha güzel geçmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılarla yapılan görüş alışverişinde, 8'inci Noel Pazarı’nın her yıl olduğu gibi bu yıl da çok renkli görüntülere sahne olacağı, kurallara uyularak alan düzeninin bozulmaması gerektiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Noel PazarıAlanya Belediyesi Yabancılar Meclisi
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