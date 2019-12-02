Alanya'da Noel Pazarı gün sayıyor, bu yıl ilk kez…

ALANYA Belediyesi ve Yabancılar Meclisi (Yeni Alanyalılar) tarafından 10 yıl önce organize edilmeye başlanan ve geliri engelli bireyler yararına kullanılan Uluslararası Alanya Noel Pazarı’nın hazırlıklarında sona gelindi. 10. Uluslararası Alanya Noel Pazarı, 7 Aralık Cumartesi günü saat 12.00 ile 00.00 arasında, 8 Aralık Pazar günü ise saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Belediye Hizmet Binası arkasındaki alanda gerçekleştirilecek.

BU YIL İLK KEZ İKİ GÜN OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Önceki yıllarda tek gün olarak planlanan etkinlik bu yıl ilk kez iki gün olarak planlandı. Noel Pazarı yerleşiminde bu sene yeni bir düzenleme getirilerek pek çok stant olacak. Yabancıların geleneklerini yansıtacak hediyelik eşya, yeme içme ve tanıtım stantlarının kurulduğu etkinlik 2 gün boyunca sahne şovları ve konserler eşliğinde gerçekleşecek.

NOEL PAZARINDA 143 STANT YER ALACAK

Noel pazarı alanında ise toplam 143 stant açılacak. Bu stantların 52’si hediyelik, 64’ü gıda, 11’i yabancılar meclisi üye derneği, 1’i kardeş şehir, 12’si tanıtım ve 3’ü de ana sponsor kategorisinde olacak. 2 gün boyunca etkinlikte sergileme üniteleri oluşturacak. Dünyanın dört bir noktasından pek çok insanı ve basın mensuplarını çeken Noel Pazarı ile Alanya’nın yurt dışı tanıtımına da büyük katkı sağlanıyor. Yeni Alanyalıların ve yerli halkın yoğun ilgi gösterdiği, hoşgörü kültürünün ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı pazara, bu yıl yine yoğun talep oluştu.