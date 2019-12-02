Alanya'da müftüden umre semineri
Alanya Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019-2020 Umre Organizasyonu ile Alanya’dan kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi
Alanya 02.12.2019, 16:30
ALANYA Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen seminerde Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından katılımcılara “Umre ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci, ibadet bilinci ve umre ibadeti, ana hatlarıyla yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık ile umre yolcuları için temel sağlık bilgileri” konularında eğitim verildi. Vatandaşların umre ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde, usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirebilmeleri, umre ibadetini manevi bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirebilmeleri amacıyla düzenlenen seminerde umrecilere ayrıca genel ve idari konularla ilgili de bilgiler verildi.
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