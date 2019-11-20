Alanya'da Müftü İlhan, cenaze yıkamayı öğretti 

KURS kapsamında Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından kursiyerlere ölüm gerçeği, ölmek üzere olan kimselere yapılması gereken görevler, şehit ve şehit cenazesi, dinimizde temizlik, abdest ve gusül, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, cenaze namazı ve duaları, vefat edenin borç, vasiyet ve mirası, defin ve taziye konuları anlatıldı. Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’nde düzenlenen kursun sonunda ise kursiyerlere “Cenaze Hizmetleri Sertifikası”nın verileceği belirtildi. Cenaze Hizmetleri Birimi'ni de gezen Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Cenaze Hizmetleri Birim Sorumlusu Şadiye Türker Uysal’dan genel bilgiler aldı. Uysal, Cenaze Hizmetleri Binası’nda 4 adet 12 üniteli morg, otopsi ve savcı odası, cenaze yıkama odaları, bekleme salonları, ziyaretçiler için kadın ve erkek mescit, personel ve idare odalarının yer aldığını, vatandaşlara birçok hizmetin aynı anda verilebildiğini, Cenaze Hizmetleri Binası’nda vatandaşların taziyeleri kabulü için de bir alan oluşturulduğunu, ayrıca cenaze namazı kılma yeri, cenaze hizmetleri için kullanılan çadır ve sandalye depolama binası, cenaze araçları için de bir otopark alanı bulunduğunu belirtti.

1 YILDA 772 TALEP YERİNE GETİRİLDİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 'Doğumda da ölümde de vatandaşlarımızın her zaman yanındayız' sloganıyla hayata geçirdiği Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, açıldığı günden bu yana 73'ü şehir dışı nakil olmak üzere 772 talebi yerine getirdi.