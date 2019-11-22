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Alanya'da minik hastalara sağlık hakları anlatıldı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, hastanede görev yapan Çocuk Gelişim Uzmanları ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, ”Dünya Çocuk Hakları Günü” kapsamında hastanede yatarak tedavi gören miniklerle bir araya geldi.  

Alanya 22.11.2019, 16:46 22.11.2019, 16:52
Alanya'da minik hastalara sağlık hakları anlatıldı
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Alanya'da minik hastalara sağlık hakları anlatıldı
Alanya'da minik hastalara sağlık hakları anlatıldı

TIP Fakültesi öğrencileri, Çocuk Servisi’nde yatarak tedavi gören miniklerle bir araya geldi. Ebeveynlere  çocuklarının sahip olduğu haklar konusunda bilgi verdikten sonra onlara özel çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğrencilere, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Çocuk Gelişim Uzmanı Duygu Duman Gezgin,  Çocuk Gelişimci Merve Uyar ve Çocuk Servisi’nde görev yapan sağlık çalışanları eşlik etti.  
Çocuklar düzenlenen etkinlik çerçevesinde; çeşitli tekniklerle bir yandan boyama yaptı bir yandan da şarkılar söyleyerek oyunlar oynadı.  Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı hastanenin minik misafirlerine boyama konusunda yardımcı oldu. Onlarla birlikte yüze zarar vermeyen doğal boyalarla yüzleri boyadı, eğitici ve öğretici oyunlar oynadı. Günün anlam ve önemine binaen oluşturulan sevgi ağacına,  minikler el baskısı yapıp  parmak izlerini bırakarak anı ölümsüzleştirdi.  Geleceğimizin kahramanlarına bugün anısına çocuk hakları sertifikası Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı tarafından  taktim edildi. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı çocuk haklarının tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesi olduğuna dikkati çekerek miniklerin sağlık haklarına değindi. Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı: ”Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın bu özel gününde bir arada olmak istedik.Tıp öğrencilerimizin böyle bir ince düşünceye sahip olmaları ayrıca bizleri onurlandırmıştır. Onların rengarenk dünyalarına bugün biz de katıldık, mutluluklarına ortak olduk. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız gülsün, sağlıklı yarınları olsun diye bizler daima burada olmaya devam edeceğiz“ dedi.

#Alanya Haber #Dünya Çocuk Hakları Günü #Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi #Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı #ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi #sağlık hakları #minik hasta #Alanya
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