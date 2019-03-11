Alanya'da Mehmet Akif'i anacaklar

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Bekir Şirin’in konuşmacı olarak katılacağı konferans 15 Mart Cuma günü saat 20.00’de Ömer Halisdemir Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Eğitim Bir Sen Alanya Temsilcisi Abuzer Gündoğar “Mehmet Akif, doğumunda, vefatında, en kötü zamanlarda, en umutsuz anlarda daima şahsiyeti ve eserleriyle bizlere ilham oldu. Akif, vefatından beri Türkiye'de resmi bir teşvik veya zorlama olmadan çok sevilen, her fırsatta anılan, şiirleri ezbere okunan, halkta yansıma bulan, ismi her yere verilmek istenen nadide bir milli şahsiyettir. Eğitim Bir Sen Alanya Temsilciliği olarak Ömer Halisdemir Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ‘Milletin Sesi Mehmet Akif’ isimli konferans etkinliğimize tüm kültür-sanat dostları davetlidir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 20:38