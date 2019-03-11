Alanya'da Mehmet Akif'i anacaklar

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir Sen) Alanya Temsilciliği, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümü dolayısıyla “Milletin Sesi Mehmet Akif” konulu bir konferans düzenliyor

Alanya'da Mehmet Akif'i anacaklar
banner404

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Bekir Şirin’in konuşmacı olarak katılacağı konferans 15 Mart Cuma günü saat 20.00’de Ömer Halisdemir Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Eğitim Bir Sen Alanya Temsilcisi Abuzer Gündoğar “Mehmet Akif, doğumunda, vefatında, en kötü zamanlarda, en umutsuz anlarda daima şahsiyeti ve eserleriyle bizlere ilham oldu. Akif, vefatından beri Türkiye'de resmi bir teşvik veya zorlama olmadan çok sevilen, her fırsatta anılan, şiirleri ezbere okunan, halkta yansıma bulan, ismi her yere verilmek istenen nadide bir milli şahsiyettir. Eğitim Bir Sen Alanya Temsilciliği olarak Ömer Halisdemir Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ‘Milletin Sesi Mehmet Akif’ isimli konferans etkinliğimize tüm kültür-sanat dostları davetlidir” dedi. 

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 20:38
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ALKÜ'de Kariyer Günleri başlıyor
ALKÜ'de Kariyer Günleri başlıyor
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472