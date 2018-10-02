Alanya'da meclis bugün toplanıyor

ALANYA Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda Adem Murat Yücel Başkanlığında saat 14.00’de toplanacak meclis, Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararlarının görüşülmesi ile başlayacak. Mecliste Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu kararları, imarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nden gelen talepler görüşülecek. Meclis, dilek ve temenniler ile sona erecek. Toplantı, belediyenin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 15:35