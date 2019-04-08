Alanya'da mazbata sırası muhtarlarda

ALPER KUTAY

ALANYA'NIN 68’i kırsal olmak üzere toplam 102 mahallesinin sadece 3’ünde mevcut muhtarın karşısına rakip çıkmazken, 99 mahallede seçim heyecanı yaşandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve 37 meclis üyesi mazbatalarını geçen Cuma alırken, 102 mahallenin muhtarı da bugün Alanya Kaymakamlığı’na ve Alanya İlçe Seçim Kurulu’na giderek hem mazbatalarını hem de ilk kez seçilenler mühürlerini teslim aldılar. Alanya’nın en genç muhtarı olan Tosmur Mahallesi Muhtarı Zafer Gürel, “Alanya’nın en genç muhtarı olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Beni muhtarları olmaya layık görenlerin ne kadar haklı olduklarını önümüzdeki 5 yıl içerisinde dinamik bir şekilde çalışarak göstereceğim” dedi. Alanya’nın 40 bin nüfusuyla en büyük mahallesi olan Mahmutlar’da 4. kez seçim kazanan Ahmet Top da mazbatasını bugün teslim aldı. Muhtar Top, “4. kez mazbatamı aldım. Bizi bu göreve layık gören siz değerli halkımıza çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız, saygılar sunuyorum. Arzunuz emirdir, aynı çizgide devam” mesajı verdi.