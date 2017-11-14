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Alanya'da Mavi Bayrak başvuruları başladı

Alanya’da Mavi Bayraklı Tesislerin ve 2018 yılı aday tesislerin katılımı ile Kültür Merkezi’nde toplantı gerçekleştirildi

Alanya'da Mavi Bayrak başvuruları başladı

Alanya’da Mavi Bayraklı Tesislerin ve 2018 yılı aday tesislerin katılımı ile Kültür Merkezi’nde toplantı gerçekleştirildi

14 Kasım 2017 Salı 17:02
Alanya'da Mavi Bayrak başvuruları başladı
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2017 yılı sezon sonu değerlendirmesinin yapılması ve 2018 yılında ilk kez başlayacak online başvuru sistemi hakkında Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde, TÜRÇEV Antalya Koordinatörlüğü ve Alanya Belediyesi işbirliği ile bir toplantı düzenlendi."

“2018 yılı itibariyle mavi bayraklı plajlarda aynı denetim programını sürdüreceğiz”

Alanya’daki Mavi Bayraklı Tesislerin ve 2018 yılı aday tesislerin katılımı ile Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, “Alanya Belediyesi olarak çevrenin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kurum olarak halk plajlarımızın mavi bayrak sorumlusu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2017 yılı itibariyle Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu olarak 2018 yılı itibariyle de mavi bayraklı plajlarda aynı denetim programını sürdüreceğiz” dedi.

Toplantıda bir sunum yapan TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, 2017 yılı sezon değerlendirmesinin yanı sıra 2018 yılı itibariyle ilk defa uygulanacak olan Mavi Bayrak Online Başvuru Sistemi hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplantı, TÜRÇEV Antalya Koordinatörlüğü ve Alanya Belediyesi işbirliği ile yürütülecek çalışmalarda Çevreci Kent Alanya olgusunun geliştirilmesi ve Dünya çapında bir marka olan Mavi Bayrak Programının ilçe genelinde yaygınlaştırılması temennisiyle tamamlandı.

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AlanyaMavi Bayraklı TesislerMavi Bayrak
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