Alanya'da mahalle meclisleri yolda

TOPLANTIYA, Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan’ın yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vermesiyle başlayan toplantıda Özcan, geleneksel hale gelen Çatalca Programı’nın detaylarını anlattı. Başkan Özcan, ”ilk olarak 2012’de 100. yıl anısına başlattığımız Alaiye Çatalca Şehitlerini Anma Programı’nın bu yıl 7. sini gerçekleştirdik. Her yılki gibi programımız Çanakkale ile başladı. Edirne ve İstanbul şeklinde devam etti. 17 Kasım’da her yıl olduğu gibi Çatalca- Alaiye Şehitlerini anma törenine katıldık. Şehitlik bu yıl tadilatta olduğu için tören şehir merkezinde gerçekleştirildi. Edindiğimiz bilgiye göre, aynı bölgede yapılan kazılarda Türk askerlerine ait toplu mezarlar bulunmuş. Daha büyük bir şehitlik restorasyonu yapılıyor” dedi. 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 85. yıldönümü kutlama programı ve akabinde 21 Aralık’ta gerçekleşecek olan ünlü tarihçi ve yazar Sinan Meydan’ın “Cumhuriyet ve Atatürk” konulu konferansı hakkında bilgi veren Özcan, programın detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını belirtti. Toplantıda mahalle meclislerinin kurulması da gündeme geldi. Özcan, mahallelerin kendi sorunlarına sahip çıkma, sorunların yerinde saptanması ve çözüme kavuşturulması noktasında mahalle meclislerinin güzel bir oluşum olacağını belirtti.