Alanya'da kuyumculara zoraki başkan

ALANYA Kuyumcular Odası'nın seçimli olağan genel kurulu Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın toplantı salonunda yapıldı. Seçimde, aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor Başkanı da olan mevcut başkan Hasan Çavuşoğlu'nun rakibi yoktu. Denetim ve faaliyet raporunun okunması, odaya çeşitli yetkilerin verilmesi gibi rutin işlemlerin ardından kürsüye gelen Çavuşoğlu, odayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Sözlerine oda başkanlığı yapmak istemediğini belirterek başlayan Çavuşoğlu, “Yüz üyeye sahip bir odamız var. İşin doğrusu, bu benim yapmak istediğim bir görev değil. Aktif kuyumculuk yaptığımız dönemde Serdar Köseoğlu bize bunu yükledi. Sonra o, siyasete soyununca oda bizim üzerimize kaldı. Bugüne kadar yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bu görevi yapmaya çalıştık. Fakat bu son genel kurulda yeniden başkan olma düşüncemiz hiç yoktu. Görüşmelerimizin neticesinde kimse bu göreve talip olmadı, kimse bu odaya başkan olmak istemiyor. Biz de odayı sahipsiz bırakmamak adına yeniden sizlerin huzurundayız.” dedi.

‘ODAYI KAPATMAK HADDİMİZE DEĞİL’

Oda bütçesinin çok düşük olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Yolluk, harcırah almadığımız gibi emekli olan genel sekreterimizin tazminatını bile yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte kendi cebimizden ödedik. Bunca yoğun işimizin arasında esnafımıza hizmet etmek için bu göreve devam ediyoruz. Bu odayı kapatmak bizim görevimiz değil, haddimize de değil.” deyip çalışmalarını birlikte sürdüreceği yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu.

Çavuşoğlu başkanlığındaki Kuyumcular Odası’nın yönetim kurulu, şu isimlerden oluşuyor:

Asil Üyeler: Mahmut Pelitoğlu, Hüseyin Girenes, Mehmet Kamburoğlu, Mehmet köroğlu, Feyzullah Karadağ, Ömer Şimdi

Yedek Üyeler: Ahmet Keşoğlu, Fahri Bacaksızoğlu, Demrihan Kubat, Ülkü Arslan, Ahmet Çelik, Hasan Taşçı, Mustafa Karşı