Alanya'da kumdan heykel yarışmasına büyük ilgi 

Haber: Alper KUTAY

HALKIN yoğun ilgi gösterdiği yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 2'nci Alanya Kumdan Heykel Yarışması, Galip Dere Plajı'nda yapıldı. Öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yapılan heykeller jüri üyelerinin beğenisine sunulurken, 10 üzerinden not verildi. Özel Alanya HEP Koleji İlkokulu ile Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ve vatandaşların katıldığı yarışmada ilkokul kategorisinde ‘Balık Kız’ heykeliyle Defne Arslan birinci olurken, ortaokulda ‘Denizin Altındaki Sır’ ile Oğuz Bayar, Salih Özkan, Duru Özkan ve Cansu Aydın grubu birinci oldu. Liseler arasında ise ‘Sevgi Pot’ heykeliyle İsra İçmen, Beyza Kahveci, Çağla Tuna, Alper Mısırlıoğlu, Zafer Alp Arslan ile Göksu Oğuz grup olarak birinci olurken vatandaşlar arasında da 'Balık’ heykeliyle Alison Fox ve Jennifer Fox birinci oldu. Dereceye girenlere jüri üyeleri tarafından çeşitli ödüler verildi.