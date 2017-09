Alanya'da küçük esnaf kan ağlıyor

Haber: Erkan UYSAL

MALİYE Bakanlığı'nın vergi borcu olanın parasını, malını ve mülkünü haczetmesinin yanında kredi kartına bloke koyması geçen yılların etkisinden kurtulmaya çalışan esnafı zor durumda bıraktı. Alanya'daki oda başkanları, esnafa bir şans verilmesini ve sicil affı getirilmesini istiyor.

'UYARI VE SÜRE ŞART'

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, borcunu ödeyemeyen esnafa önce tekrar bir ihtarda bulunulması, süre tanınması, ardından da kredi kartının bloke edilmesi gerektiğini söyledi. Değirmenci "Zorda kalan, özellikle turizm bölgelerindeki esnaf son 2 yıldır yaşadıkları sıkıntılar neticesinde ödemelerde zorlanıyor. Bununla ilgili de hükümetimiz dönem dönem vergi afları, borçlarla ilgili yapılandırmalar çıkartıyor. Ellerinden gelen imkanı sağlıyor. Buna rağmen esnafımızın içinde borçlarını ödeyemeyen esnaf vardır. Bunların içerisinde iyi niyetli olan var. Belki ödeme imkanı olmayan da vardır. İnsanlar hayatlarını idame ettirecek, günlük yaşamlarını etkilemeyecek şekilde maddi imkanlarını kesmeden devlet de alacaklarını alacak. Bunun için esnafın içinde bulunduğu durumun da göz önünde tutulması lazım. Öncelikle esnafa uyarı göndermek, bir süre daha tanımak gerekiyor. Bu süre içerisinde esnaf yine ihtarlara uymazsa, bu durumda kredi kartı bloke edilmeli" dedi.

'ESNAFIN ÖNÜ TAMAMEN AÇILMALI'

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp de "Bu doğru değil. Biz sicil affının çıkmasını istiyoruz. Sicil affı çıkmalı ki esnaf bir an önce nefes almalı. Esnaf her bankaya gittiğinde krediye çok rahat bir şekilde ulaşabilmeli. Kredi kartının bloke edilmesinden ziyade esnafın önünün tamamen açılmasını istiyoruz. Zaten zor bir sezon geçirdik. Bu yıl önceki yıldan biraz daha iyi olsa da zor bir sezon geçirdik. Bundan dolayı esnafın tamamen önünün açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'KÜÇÜK ESNAF ZATEN MAHVOLDU'

Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan ise "Genel bütçenin yüzde 84'ü vergi gelirlerinden sağlanıyor. Yüzde 16'sı ise başka gelirlerden oluşuyor. Bunun içinde ceza gelirleri gibi başka gelirler var. Bir ülkeyi yöneten devlet eğer ki sadece vatandaşın cebinden ülkeyi yönetiyorsa, böyle bir ekonomi olamaz. Böyle bir ekonomi dünyanın hiçbir yerinde olamaz. O zaman vergi gelirleri düşünce bir bakıyorsun ki vergi düzenlemesi adı altında yasa çıkarılıyor. Bunda da devasa boyutta vergi borcu olanların vergileri affedilmiş. Küçük esnaf zaten mahvoldu. Orta esnaf zaten kalmadı. Bir büyük, bir de küçük esnaf var. Büyük esnaf hiç umursamıyor ama küçük esnaf sadece Alanya'da değil, Türkiye'nin her yerinde kan ağlıyor. Esnafın ayakta kalması iç, dış politikaya, vatandaşın alım gücüne bağlı. Eğer vatandaşın cebinde para yoksa hem halk, hem de esnaf bitmiş demek. Kim alacak? Dolayısıyla devlet de sadece vergi gelirinden ülkeyi yönetmeye çalışıyorsa orantısız işlemler kaçınılmaz olur. Devletin sadece vergi gelirlerinden bütçesi olmaz. Devletin başka türlü gelirlerinin de olması lazım ama bütün kamu iktisadi kurumlarını sattığımız için şimdi bu gelirlerimiz yok. Sadece vergiye dayalı bir bütçemiz var" ifadelerini kullandı.