Alanya'da Kuaför'e çarparak ölümüne sebep olan alkollü sürücü serbest kaldı

Alanya'da dün gece 01.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün ölümüne sebebiyet veren alkollü sürücü serbest kaldı

Alanya'da Kuaför'e çarparak ölümüne sebep olan alkollü sürücü serbest kaldı
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HABER:Mehmet AL
 

KAZA; Çevre yolu üzeri Metro kavşağında meydana geldi.Fatih Karagül'ün kullandığı 07 NEK 37 plakalı motosikletiyle seyir halinde giderken Ahmet K. sevk ve idaresindeki 07 NJR 12 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Karagül olay yerine çağırılan 112 acil sağlık ekiplerimce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyarak hayatını kaybetti.Otomobil sürücüsü Ahmet K, alkollü olduğu tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilen sürücü Ahmet K. serbest bırakıldı Kazada hayatını kaybeden kuaför Fatih Karagül'ün yakınları   ölümüne sebebiyet veren sürücünün  mahkemece serbest bırakılmasına tepki göstererek hayat bu kadar ucuzmu Adalet yerini bulmadı dediler.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 20:38
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