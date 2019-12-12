Alanya'da kruvaziyer turizmi sürüyor

Mehmet AL

ALANYA Limanı'na ilk olarak Kıbrıs'ın Limasol şehrinden hareket eden Malta bayraklı İngiliz gemisi Marella Dream adlı lüks kruvaziyer gemisi demirledi. Alanya'ya 6. kez gelen lüks gemide çoğunluğu İngiliz olmak üzere 1454 turistle geldi. 605 personele sahip gemiyle Alanya'ya gelen turistlerin bazıları tur otobüslerini tercih ederken, bazıları da ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Marella Dream akşam saatlerinde Marmaris'e gitmek üzere Alanya Limanı'ndan ayrılacak. Alanya Limanı'na ikinci olarak ise Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan hareket eden Bahama bandıralı Alman gemisi Amera demirledi. 426 personele sahip Amera, Alanya'ya Alman ağırlıklı olmak üzere 398 turist getirdi. Lüks Alman gemisi akşam saatlerinde Kıbrıs'ın Limasol Limanı'na hareket etmek üzere Alanya'dan demir alacak.