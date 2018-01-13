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Alanya'da kötü hava koşulları uçuşları olumsuz etkiledi

Alanya'da haftasonu kötü hava koşulları uçuşları olumsuz etkiledi. Akdeniz Bölgesini etkisi altına alan yağışlar nedeniyle pek çok sefer aksadı

Alanya'da kötü hava koşulları uçuşları olumsuz etkiledi

Alanya'da haftasonu kötü hava koşulları uçuşları olumsuz etkiledi. Akdeniz Bölgesini etkisi altına alan yağışlar nedeniyle pek çok sefer aksadı

13 Ocak 2018 Cumartesi 23:56
Alanya'da kötü hava koşulları uçuşları olumsuz etkiledi
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İSTANBUL'DAN kalkan ve Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na inmesi beklenen Türk Havayolları’na ait TK 2596 sefer sayılı Airbus 320 uçağı kötü hava koşullarından dolayı inemedi. 1 saat havada tur attıktan sonra Antalya’ya inen uçağın yolcuları Antalya’dan karayoluyla tekrar Alanya’ya aktarıldı. Öte yandan Alanya GZPde 23.30 İstanbul uçuşu için bekleyen yolcular ise Antalya’ya yönlendirildi. 

 

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Son Güncelleme: 14.01.2018 21:14
Anahtar Kelimeler:
AlanyaUçuşUçak
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Süleyman tuluk 2018-01-14 01:56:31

Panik yok sapasağlamız

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