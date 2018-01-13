Alanya'da kötü hava koşulları uçuşları olumsuz etkiledi

İSTANBUL'DAN kalkan ve Alanya -Gazipaşa Havalimanı’na inmesi beklenen Türk Havayolları’na ait TK 2596 sefer sayılı Airbus 320 uçağı kötü hava koşullarından dolayı inemedi. 1 saat havada tur attıktan sonra Antalya’ya inen uçağın yolcuları Antalya’dan karayoluyla tekrar Alanya’ya aktarıldı. Öte yandan Alanya GZPde 23.30 İstanbul uçuş u için bekleyen yolcular ise Antalya’ya yönlendirildi.

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