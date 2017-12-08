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Alanya'da 'kitap bağışı' çağrısı

Alanya'daki Eskici Kitapevi tarafından Adana’nın Kadirli ilçesindeki bir köy okulunun kütüphanesi için Kitap Bağışı Kampanyası başlatıldı

Alanya'da 'kitap bağışı' çağrısı

Alanya'daki Eskici Kitapevi tarafından Adana’nın Kadirli ilçesindeki bir köy okulunun kütüphanesi için Kitap Bağışı Kampanyası başlatıldı

08 Aralık 2017 Cuma 21:12
Alanya'da 'kitap bağışı' çağrısı
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ESKİCİ Kitapevi Sahibi Özlem Özüpekce, "Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar kitaplar gerekiyor. Kitap bağışları Şekerhane Mahallesi, Mini Mutfak yanındaki Eskici Kitapevi'ne bırakabilir. Bizlere ulaşmak isteyenler için her gün açığız. Alanya halkından kitap bağışlarını bekliyoruz. Bağışlar için 0507 542 04 83 numaralı telefonu arayabilirsiniz" dedi.

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AlanyaEskici KitapeviAdana
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