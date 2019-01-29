Alanya'da kırsalda BŞB mesaisi sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya kırsalında bulunan mahallelerin içme suyu ve alt yapı konusunda yaşadığı sorunları yaptığı yatırımlarla tek tek çözüme kavuşturuyor

Alanya'da kırsalda BŞB mesaisi sürüyor
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DİM Vadisi’nden akan Dimçayı’nın kaynağının bulunduğu yerleşim yeri olan Dim Alacami Mahallesi, kaynağın yanında olmasına rağmen yıllarca içme suyu sorunu yaşadı. Alanya ASAT, 2018’in son aylarında  yaptığı çalışmayla Dimçayı’nın kaynağından çelik borularla getirdiği suyla mahallenin içme suyu sorununu ortadan kaldırmıştı. Bu yatırım kapsamında mahalle içinden geçen hatlar da yenilenmişti. Bu çalışmalar sırasında bozulan mahallenin yollarına, Alanya ASAT bakım onarım yaptı. Asfalt ve yama yapılan yol kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Mahalle Muhtarı Kerim Teker, “Mahallemize önce içme suyunu getiren ve ardından mahallemizin yolunu yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ASAT ekiplerine teşekkür ediyorum“ dedi.

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