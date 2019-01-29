Alanya'da kırsalda BŞB mesaisi sürüyor

DİM Vadisi’nden akan Dimçayı’nın kaynağının bulunduğu yerleşim yeri olan Dim Alacami Mahallesi, kaynağın yanında olmasına rağmen yıllarca içme suyu sorunu yaşadı. Alanya ASAT, 2018’in son aylarında yaptığı çalışmayla Dimçayı’nın kaynağından çelik borularla getirdiği suyla mahallenin içme suyu sorununu ortadan kaldırmıştı. Bu yatırım kapsamında mahalle içinden geçen hatlar da yenilenmişti. Bu çalışmalar sırasında bozulan mahallenin yollarına, Alanya ASAT bakım onarım yaptı. Asfalt ve yama yapılan yol kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Mahalle Muhtarı Kerim Teker, “Mahallemize önce içme suyunu getiren ve ardından mahallemizin yolunu yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ASAT ekiplerine teşekkür ediyorum“ dedi.