Alanya'da karşılıklı iddialar hız kesmeden sürüyor

Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN tanınmış turizmcilerinden Mehmet Emre Öğütçüoğlu, 3 yıl evvel İbrahim Köşdere’ye ait oteli 10 yıllığına kiraladığını, ancak şu an Köşdere’nin oteli satmak istediği için kendisini otelden çıkarmak istediğini iddia etmişti. Sözleşme gereği haklarını talep eden Öğütçüoğlu’nun Köşdere tarafından tehdit edildiği de ortaya atılan iddialar arasındaydı. Yanı sıra sözleşmenin perde arkasında şok eden vergi kaçırma iddiaları da mevcuttu. Öğütçüoğlu, 10 yıllık kira bedeli olarak ödediği 1 milyon 165 bin doların karşılığında yalnızca 200 bin TL’lik bir fatura kesildiğini ifade ederek Köşdere’nin vergi kaçırdığını iddia etmişti. “İbrahim Köşdere, beni de mağdurlar arasına almak istiyor" diyen Öğütçüoğlu, yardım talebini Yeni Alanya aracılığı ile duyurmuştu.

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Alanya'da oteli bulunan Çanakkale eski milletvekili İbrahim Köşdere hakkında şok eden iddialar devam ediyor. Bu kez de Köşdere’nin, kiracısı olan turizmci Mehmet Emre Öğütçüoğlu’ndan, kısa süreyle geciktirdiği çekini ödemesine rağmen vade farkı adı altında fahiş miktarda bir bedel istediği iddia edildi.

‘VADE FARKI OLARAK 195 BİN TL İSTEDİ’

Öğütçüoğlu “Kira bedelinden 300 bin TL'lik bir çekim gecikmişti. Anında ihtar çekti. Hemen ödemeyi yaptım. Ödemenin ardından 10 bin TL vade farkı istedi. Ardından vade farkı bedelini 195 bin TL'ye çıkardı. Ben 'Bu fark niçin?' diye sorduğumda bana 'Kur farkı' dedi. Tüm bu taleplerinin hepsi belgeli. Tüm belgeleri tek tek biriktirdim ve şikayet dilekçelerime ekledim” dedi.

'CUMHURBAŞKANI DANIŞMANIYIM DİYOR'

Köşdere’nin, eski milletvekilliğinden gelen nüfuzunu kullanarak otelden çıkması için kendisini tehdit ettiğini iddia eden Öğütçüoğlu "Kulağımıza geliyor. Her yerde 'Cumhurbaşkanı danışmanıyım’ diyor. Daha evvel de belirttiğim gibi eski milletvekili olmasının nüfuzunu da kullanarak karşısındaki insanları tehdit etmekte herhangi bir beis görmüyor" şeklinde konuştu.