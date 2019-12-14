Alanya'da Karadenizlilerin yeni başkanı Köse oldu

Mehmet AL

ALANYA Karadenizliler dernek binasındaki gerçekleştirilen genel kurulda iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Muhammet Köse yeni başkan seçildi. Köse’nin yönetim kadrosunu genç kuşak Karadenizliler oluşturdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden genel kurulda konuşma yapan eski başkan Mehmet Balıkçı, Karadenizlilerin ailesini, eşini, çocuğunu alıp getireceği bir kültür derneği, merkezi gibi oluşturduklarını ifade edip, yapılan faaliyetlerden en anlamlarının sevgi evleri projesi ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar olduğunu anımsattı. Balıkçı Alanya’da 20 bini aşkın Karadenizli bulunduğuna da dikkat çekti. Derneğin eski başkanlarında Ali Hancı’da her zaman derneğe destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yapılan değişiklikle yönetim kurulunda 7 asil ve 7 yedek üyenin olması ile genel kurul süresinin üç yıldan bir yıla düşürülmesine karar verildi. Muhammet Köse başkanlığında oluşturulan genç kuşak Karadenizlilerin oluşturduğu yönetim ise genel kurula katılanlara tanıtıldı. Alanya Karadenizliler Derneğin yeni yönetim kurulu; Muhammet Köse, Esat Kurt, Elif Hacıfazlıoğlu, Abdurrahman Toprak, Ayla Birben, Seda Cin, Muhsin Memduh Çakır, Orhan Gazi Kayacı, Hilal Fazlıoğlu, Ömer Paşaoğlu, Çağrı Pınaroğlu, Aylin Gümüş, Gökhan Saroğlu ve Okan Yıldırım’dan oluştu. Başkan seçilmesinin ardından konuşma yapan Köse, “Karadeniz aşığı biriyim. Karadenizliler için, Alanya’ya Karadenizlileri tanıtmak için hep faaliyetlerde bulunduk. İnşallah hep faaliyetlerimiz devam edecek” diye konuştu.

Seçimin ardından Köse ve Balıkçı birbirlerine çiçek takdim edip hatıra fotoğrafı çektirildi.