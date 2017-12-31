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Alanya'da kapalı pazar projesi belediyeyi zor durumda bıraktı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in sözünü verdiği, Balıkçı Hali’nin yapılacak tadilat ve düzenlemelerle modern bir hale getirileceğini söylediği projenin bitirme süresi bugün son buluyor. Ancak süresinin dolmasına rağmen ihaleyi alan firma tarafından bir türlü tamamlanamayan proje belediyeyi zor durumda bırakıyor...

Alanya'da kapalı pazar projesi belediyeyi zor durumda bıraktı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in sözünü verdiği, Balıkçı Hali’nin yapılacak tadilat ve düzenlemelerle modern bir hale getirileceğini söylediği projenin bitirme süresi bugün son buluyor. Ancak süresinin dolmasına rağmen ihaleyi alan firma tarafından bir türlü tamamlanamayan proje belediyeyi zor durumda bırakıyor...

31 Aralık 2017 Pazar 11:08
Alanya'da kapalı pazar projesi belediyeyi zor durumda bıraktı
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ALANYA Belediyesi'nin hazırlattığı proje ile çalışması başlatılan Alanya Belediyesi Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali için yapılan tadilat ve düzenlemelerde sona gelinemedi. Mevcut pazar alanının yağmurdan ve güneşten etkilenmemesi, modern, düzenli ve konforlu kullanımı için yanları açık üstü kapalı pazar yeri planlanıyordu. 14 Ağustos 2017 tarihinde ihalesi yapılan projenin sözleşmesi 18 Eylül 2017 tarihinde yapılmıştı. 103 gün içerisinde bitirilmesi gereken projede iş bitim tarihi 31/12/2017'de (bugün) belirtilmişti. Ancak çalışmaların yapıldığı Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali'nde işler uzayacak gibi görünüyor. Süresinin dolmasına rağmen bir türlü tamamlanamayan proje Alanya Belediyesi'ni zor durumda bıraktı.
 

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Son Güncelleme: 31.12.2017 11:31
Anahtar Kelimeler:
Adem Murat YücelUcuz Halk Pazarı Ve Balıkçı Hali IçinKapalı Pazar
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