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Alanya'da kadına şiddete avukatlardan tepki

Alanya'da dün yerde yatan kadını tekme ve copla darp eden polisin biri tutuklandı diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Alanya'da kadına şiddete avukatlardan tepki

Alanya'da dün yerde yatan kadını tekme ve copla darp eden polisin biri tutuklandı diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

06 Ekim 2017 Cuma 10:47
Alanya'da kadına şiddete avukatlardan tepki
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ANTALYA Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına bir grup avukat, süreci takip etmek için Alanya Barosuna başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın Saray Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi’nde 3 Ekim’de saat 07.20’de polis memurları İ.K. ve İ.U.’nun sokakta yerde yatan 40 yaşındaki Kırgızistanlı Rahokhan Arıpova’yı saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Polis memuru İ.K. ve İ.U., açığa alınırken, Kırgızistanlı Rahokhan Arıpova, Gazipaşa ilçesinde bulundu. Alanya’ya getirilen Kırgızistanlı kadının, daha önce pek çok kez çevreyi rahatsız ettiği için gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Hastanede darp ve cebir raporu alınan Rahokhan Arıpova, ardından psikolog eşliğinde ifade verdi. Sağ gözü morarıp şişen, sol omuz ve sol bacağında morluk bulunan Arıpova’nın hastane çıkışı çıplak ayakla yürümesi dikkat çekti. Arıpova, ifade işlemleri için daha sonra Alanya Cumhuriyet Savcılığına götürüldü.

Açığa alınan İ.K. ve İ.U. Alanya Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Polis memuru İ.K. ‘kasten yaralama’ suçundan, tutuklanırken, İ.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Arıpova’nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Barodan tepki

Öte yandan Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına bir grup avukat, süreci takip etmek için Alanya Barosuna başvurdu.

Adliye önünde avukatlar adına açıklama yapan Müge Gezginci, "Kadın önce insandır. Basına yansıyan bu haberler çok açık bir insan hakkı ihlalidir ve işkence suçudur. Bu suçun güvenliğimizi, canımızı emanet ettiğimiz polisler tarafından işlenmesi kabul edilemez. Yapılan açıklamada 2 polisin aleni şekilde uygulamış olduğu şiddet, kötü muamele kapsamına dahil edilemez. Bu şiddet eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 94’üncü Maddesi’ndeki işkence suçu kapsamına girdiği ortadadır. Mağdur kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir. Bu iddialar gerçek dahi olsa işkence suçunu meşrulaştıramaz, hafifleştiremez tam aksine ağırlaştırıcı bir sebeptir. Kamuoyunda oluşan endişe, korku ve polise karşı güvensizlik duygusunun yok edilmesi için sucu işleyen polislerin meslekten ihraç edilmesi ve tutuklanması gerekmektedir. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Emniyet’ten açıklama

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Alanya ilçesinde bir bayanın 2 polis memuru tarafından sokak ortasında darp edildiğine ve kötü muamaleye maruz kaldığına ilişkin duyumlar/bilgiler alınması üzerine derhal konuya müdahale edilerek söz konusu fiili yaptıkları anlaşılan polis memurları tespit edilmiş ve görevden el çektirilmiş, her iki polis memuru hakkında adli ve idari işlemler de eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen ve bugün adli makamlara sevk edilen polis memurlarından İ.K. tutuklanmış, İ.U. hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.

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AlanyaANTALYA BarosuAlanya Kadın Hakları KuruluTürkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
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