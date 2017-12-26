Alanya'da insanlık ölmemiş! Suriyelilere yardım eli

ŞEHİT Coşkun Nazilli İlk Okulu 1/A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Kemal Aras öncülüğünde Demirtaş Mahallesi’nde bulunan Suriyeli öğrenciler için bir yardım kampanyası düzenledi. Öğrenci velilerinin de destek verdiği kampanya çerçevesinde temel gıda malzemeleri, ev eşyaları, kıyafet, ayakkabı ve oyuncak toplandı. Bazı hayırseverler ise nakdi yardımda bulundu. Düzenledikleri gezi ile önceden belirledikleri yardıma muhtaç ailelere ulaşan Şehit Coşkun Nazilli İlk Okulu öğrencileri, hazırladıkları yardım paketlerini Suriyeli ailelere teslim ettiler. Yardım gezisine katılanlar, gördükleri manzara karşısında insanlıktan utandıklarını belirterek bölgede hala çok sayıda ihtiyaç sahibi olduğunu ve her türlü yardıma açık olduklarını kaydettiler.