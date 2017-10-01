Alanya'da insanlık ölmemiş dedirten olay

Haber: Mehmet AL

ANTALYA'DAN evlilik yıldönümünü kutlamak için Alanya'ya gelen Musa, Esra Bayın çifti gezi için çıktıkları tarihi Alanya Kalesi’nde içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunan çantalarını unuttu. Bu sırada geçimini devecilik yaparak sağlayan Ahmet Koca, çiftin çantasını bularak Saray Polis Merkezi’ne teslim etti. Yaptıkları araştırma sonucunda çantanın Musa, Esra Bayın çiftine ait olduğunu belirleyen Saray Polis Merkezi görevlileri çifte telefonla ulaşılarak Saray Polis Merkezi’ne davet etti. Bayın çifti aldıkları davet sonrası gittikleri polis merkezinde kaybettikleri çantalarına kavuştular.

Bayın çifti görevlilere ve duyarlı davranışından dolayı Ahmet Koca'ya teşekkür etti.

