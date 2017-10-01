Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük Burç Yorumu
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük...
banner468

Alanya'da insanlık ölmemiş dedirten olay

Evlilik yıldönümleri kutlamak için Antalya’dan Alanya’ya gelen çift, gezinti sırasında çantalarını kaybetti. Kaybolan çanta duyarlı bir vatandaş tarafından bulunarak karakola teslim edildi 

Alanya'da insanlık ölmemiş dedirten olay

Evlilik yıldönümleri kutlamak için Antalya’dan Alanya’ya gelen çift, gezinti sırasında çantalarını kaybetti. Kaybolan çanta duyarlı bir vatandaş tarafından bulunarak karakola teslim edildi 

01 Ekim 2017 Pazar 14:06
Alanya'da insanlık ölmemiş dedirten olay
banner404

Haber: Mehmet AL

ANTALYA'DAN evlilik yıldönümünü kutlamak için Alanya'ya gelen Musa, Esra Bayın çifti gezi için çıktıkları tarihi Alanya Kalesi’nde içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunan çantalarını unuttu. Bu sırada geçimini devecilik yaparak sağlayan Ahmet Koca, çiftin çantasını bularak Saray Polis Merkezi’ne teslim etti. Yaptıkları araştırma sonucunda çantanın Musa, Esra Bayın çiftine ait olduğunu belirleyen Saray Polis Merkezi görevlileri çifte telefonla ulaşılarak Saray Polis Merkezi’ne davet etti. Bayın çifti aldıkları davet sonrası gittikleri polis merkezinde kaybettikleri çantalarına kavuştular. 
Bayın çifti görevlilere ve duyarlı davranışından dolayı Ahmet Koca'ya teşekkür etti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 01.10.2017 15:05
Anahtar Kelimeler:
AntalyaSaray Polis MerkezeEsra Bayın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rahmi Koç’tan Alanya’ya önemli tavsiye
Rahmi Koç’tan Alanya’ya önemli tavsiye
Akdeniz sahillerinde yetişen kum zambaklarını koparmanın cezası 38 bin TL
Akdeniz sahillerinde yetişen kum zambaklarını koparmanın cezası 38 bin TL
Bedesten'de moda rüzgarı
Bedesten'de moda rüzgarı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim