 Alanya'da Hiroşima'ya origamili destek 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi Çocuk Kulübü, yaz okulu etkinlikleri kapsamında çocuklarla Alanya Tersanesi'ndeydi

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 Alanya'da Hiroşima'ya origamili destek 
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6 YILDIR yaz aylarında çocukların farklı ve eğitici organizasyonlarla tatil sezonunu değerlendirmesini sağlayan ÇYDD Çocuk Kulübü, hem  çocuklara Alanya tarihini anlatmak hem de geçmişte Hiroşima'da yaşanan atom bombası olayıyla nükleer silah kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek istiyor. ÇYDD Çocuk Kulübü Sorumlusu Şükran Ural Dim TV'ye yaptığı açıklamada, 'Derneği izin öncülüğünde başlanan 'Barışa uçan turnalar' projesi kapsamında bugün Alanya Tersanesi'nde çocuklarımızla origami sanatı ile turna kuşu yaparak bunları Hiroşima'ya göndereceğiz. Böylece nükleer silahların özellikle çocuklar üzerinde yarattığı etkiye dikkat çekmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 13:06
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