Alanya'da hayvan dostu muhtar adayı

31 MART Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Şekerhane Mahallesi Muhtar Adayı olan, Alanya’nın sevilen esnaflarından, aynı zamanda sarı basın kartı sahibi Süleyman Tığlı, seçimlere birkaç gün kala hayvanlara yönelik projeleriyle de dikkat çekmeyi başardı.

Şekerhane Mahallesi muhtar adayları arasında öne çıkan Süleyman Tığlı, hayvanlara yönelik projelerini şöyle anlattı: “Mahallemizde hayvan besleme noktaları düzenli olarak oluşturulacaktır. Evlerinde ve sokakta hayvan besleyenlere tedavi, aşı ve kısırlaştırma konusunda yardımcı olunacaktır. Hayvanseverlerle düzenli toplantı yapılacaktır. Kanatlı hayvanlar için ağaçlara standart kutu kulübeler yapılacaktır. Yaralı ve hasta sokak hayvanların tedavisinde muhtarlığımız özellikle belediye ile yakın işbirliği yapacaktır.”

