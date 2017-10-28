Alanya'da hastane kavşağı göle döndü

ALANYA'DA etkisini sürdüren doluyla karışık şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayıp ve öğle saatlerine kadar devam eden yağışlar sonucu Alanya'nın çeşitli sokak, cadde ve yollarında büyük su birikintileri oluştu.

En yoğun trafik akışının yaşandığı Hastane Kavşağı da bu yağışlardan nasibini aldı. Yağışlar sonrası kavşak, adeta göle döndü.