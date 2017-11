Alanya'da halktan emniyete tam not

ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre koordinesinde başarılı operasyonlara imza atan Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve ekibi, halktan teşekkür aldı. Dim Web TV mikrofonlarına konuşan bazı vatandaşlar şunları söyledi:

'POLİSLER BAŞIMIZIN TACIDIR'

BEKİR GÜLBAHÇE (TEKNECİ)

Polislerimiz olmasa can ve mal güvenliğimiz olmaz. Elbette ki memleketimizde güvenlik güçleri olacak. Özellikle turizm memleketi olan Alanya'da güvenliğin daha kuvvetli olması gerekiyor. Eğer onlar olmasa çeteler, külhanbeyleri çoğalır ve bir düzen kalmaz. Yani polisler her zaman bizim başımızın tacıdır.

'GECE GÜNDÜZ BİZİM İÇİN ÇALIŞIYORLAR'

RABİA GÜRGEN (SİMİTÇİ)

Ben yıllardır polis merkeziyle karşı karşıya yaşıyorum. Gece gündüz bizim için durmadan çalıştıklarını, her şekilde can güvenliğimizi sağladıklarını birebir görüyor, hissediyorum. Esnaf olarak yıllardır şahit oluyoruz, en ufak bir olayda hemen müdahale ediliyor.

'ALANYA POLİSİNE GÜVENİYORUZ'

ÇETİN AKBAŞ (KİLİMCİ)

Alanya turistik bir şehir olduğu için polis hizmetleri çok önemli. Polisimize her konuda güveniyoruz. Organize suç çetelerine karşı da gerekeni yapıyorlar. Alanya Emniyeti'nin her konuda elinden gelen mücadeleyi verdiğini düşünüyorum.

'POLİSİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

KAMİL ERTUĞRUL MISIRLIOĞLU (ÖĞRENCİ)

Polisimiz bizim için canını tehlikeye atıyor. Son zamanlarda haberlerde yakalanan çeteleri duyuyoruz. Kendi canlarını tehlikeye atarak bizim daha güvenli bir Alanya'da yaşamamızı sağlayan polislerimize teşekkür ediyorum.

'BÖYLE DEVAM ETMELERİNİ TEMENNİ EDİYORUM'

FERHAT DEMİR (GARSON)

Alanya polisinden çok memnunuz. Çok iyi çalıştıklarını düşünüyorum. En ufak sıkıntıda hemen müdahale ediliyor. Biz de Alanya halkı ve esnafı olarak bu durumdan çok mutluyuz. Her zaman böyle devam etmelerini temenni ediyorum. Çetelerle mücadele etmeleri de çok iyi oldu. Alanya'da ne idüğü belirsiz kimseler dolaşmasın. Burası bir turizm kenti.

'ŞEHRİN HER ALANINDA DENETİM YAPIYORLAR'

ADEM KARABULUT (ESNAF)

Alanya polisinin çalışmalarından ben gayet memnunum. Ben araçla seyahat halindeyken de denk geliyorum, şehrin her alanında denetimlerin yapıldığını görüyorum. Alanya'da ortaya çıkan belirli çeteler var. Polisimizin bunların üzerine gitmesi çok iyi, bu şekilde Alanya'nın daha da güzelleşmesini sağlıyorlar.