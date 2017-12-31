Alanya'da halk otobüsü şoföründen örnek davranış

EDİNİLEN bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Alanya'da Mehmet Emin Yıldırım'ın kullandığı halk otobüsüne binen bir kadın yolcu, yolculuğu esnasında cep telefonunu düşürdü. Telefonunu düşürdüğünü farketmeyen yolcunun imdadına ise duyarlı şoför yetişti. Kullandığı halk otobüsünde cep telefonunu bulan şoför Yıldırım, sahibine ulaşarak telefonu teslim etti. Mehmet Emin Yıldırım 'Alanya halk otobüs şoförü olarak otobüs de bulduğum bir adet cep telefonunu sahibi olan hanımefendiye teslim ettim. Hayır duasını aldım.' dedi. Telefonunu bulmanın sevincini yaşayan kadın otobüs şoförüyle fotoğraf çekilerek bu anı ölümsüzleştirdi.
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