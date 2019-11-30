Alanya'da güneşli havada çıkan hortum şaşırttı

ALANYA'NIN İncekum Mahallesi’nde oluşup Okurcalar Mahallesi’ne kadar ilerleyen hortum 15 dakika içinde karaya ulaşmadan kayboldu. İncekum Mahallesi’nin hemen her yerinden izlenen doğa olayı, sahilde güneşlenen tatilcileri de heyecanlandırdı. Güneşli havada nadir görünen hortuma tanıklık eden yerli ve yabancı turistler bu anları cep telefonlarıyla kaydettiler. Hortumun denizden su çektiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.