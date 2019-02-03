Alanya'da güneş tepede, insanlar denizde

HAVA sıcaklığının 19 derece olduğu güneşli Pazar gününde yerli ve yabancı birçok vatandaş plaja akın etti. Güneşin tadını çıkaran insanların yanı sıra denize girenler de yüzerek keyifli bir gün geçirdi. Alanya’ya yurtdışından tatile gelen turistler, “Alanya çok güzel bir yer. Hava şartları her yerde kötüyken burada denize bile girebiliyoruz” derken, Avustralya’nın Sidney kentinden Alanya’ya tatile gelen Orhan Baran, Kleopatra Plajı’nda denizin havuz gibi berrak olduğunu belirterek, Alanya’nın Sidney’den daha güzel olduğunu söyledi.

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Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 18:22