Alanya'da güneş tepede, insanlar denizde

Alanya’da günlerdir devam eden kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altına giren Alanya, alışık olduğumuz güneşli sıcak günlerine nihayet geri döndü.

Alanya'da güneş tepede, insanlar denizde
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HAVA sıcaklığının 19 derece olduğu güneşli Pazar gününde yerli ve yabancı birçok vatandaş plaja akın etti. Güneşin tadını çıkaran insanların yanı sıra denize girenler de yüzerek keyifli bir gün geçirdi. Alanya’ya yurtdışından tatile gelen turistler, “Alanya çok güzel bir yer. Hava şartları her yerde kötüyken burada denize bile girebiliyoruz” derken, Avustralya’nın Sidney kentinden Alanya’ya tatile gelen Orhan Baran, Kleopatra Plajı’nda denizin havuz gibi berrak olduğunu belirterek, Alanya’nın Sidney’den daha güzel olduğunu söyledi.

Ayrıntılar, 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 18:22
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