Alanya'da 'Gelceğe Nefes' için fidan dikme organizasyonu gerçekleştirildi

ORMAN Genel Müdürlüğü öncülüğünde Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı 11 Kasım saat 11.11'de düzenlenen etkinlikle 11 Milyon fidan toprakla buluştu. 81 İlde 3 bin 728 ayrı noktada 1 milyon kişinin katılımı ile 11 milyon fidan saat 11.11'de 3 saatlik bir zamanda toprakla buluşturuldu. Antalya'da da 260 ayrı noktada 21 bin 397 kişi ile 200 bin 034 adet, Alanya'da ise 3 ayrı noktada 590 kişi ile bin 650 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

TOSLAK'TA BULUŞTULAR

Bütün sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, toplumun her kesiminden kişilerin katılım sağladığı etkinlik, Toslak Mahallesi, Ketenlik mevkisi 296 nolu bölmede 40.000 m2 alanda yapıldı.

DAHA YEŞİL BİR ALAN İÇİN HAYDİ ALANYA

Çıkan orman yangınları sonucu zarar gören alanlarının yeniden ağaçlandırıldığı, toplumun ağaç ve orman sevgisini geliştirmek bunu geniş kitlelere yaymak adına yapılan olan bu etkinliğe tüm halkı davet eden Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, "Dikilecek olan fidanlar kurumumuz tarafından temin edilmekte , arazi hazırlığı da aynı şekilde Alanya Orman İşletme Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.Daha yeşil bir Türkiye için 11 Milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz. El ele gönül gönüle katıl bize. 11 Kasım saat 11.11'de 81 İlde Haydi Türkiye, Haydi Alanya Fidan dikmeye" denildi.