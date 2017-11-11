Alanya'da engellilerden tepki:  ‘Vatandaşımız duyarsız’

ALANYA ANTALYA’DAN DAHA ENGELSİZ

ALANYA’DA son 7-8 yıldır, özellikle ana caddelerde, nispeten de sokak aralarında engelliler için düzenlemeler yapıldığını söyleyen Kavruk, “Kaldırımların yükseklikleri güzel. Diğer şehirlere çok fazla gitmedim. Ankara ve Antalya’yı gördüm, onlar da Alanya kadar iyi değil. Alanya’daki bazı sorunlar (25 metrelik yoldaki) da Antalya Belediyesi’nden kaynaklı olarak düzeltilemiyor, yetki kapsamından ötürü.” diye konuştu.

‘HANGİ BİRİNE BAKALIM DİYORLAR’

Kaldırım istilacılarından ve denetimsizlikten yakınan Kavruk “Ülkemizde küçük kurallara uyulmadığı için bunlar büyük sorun haline geliyor. Artık bir alışkanlık haline gelmiş. İstedikleri yere park edebileceklerini düşünüyor insanlar. Sadece engeliler için değil, bebek arabaları için de zor oluyor. Şikayet ettiğimizde ise zabıtamız, polisimiz ‘Hangi birine bakalım?’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.