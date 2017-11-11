Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.430
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0968
EURO
4.4970
Kuruyemişteki tehlikeye dikkat!
Kuruyemişteki tehlikeye dikkat!
Uzmanlar "Tuvalet kağıdı tehlikeli" deyip alternatif önerdi
Tuvalet kağıdı tehlikeli
11 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
11 Kasım 2017 Yeni Alanya...
banner468

Alanya'da engellilerden tepki:  ‘Vatandaşımız duyarsız’

DİM Web TV muhabirleri, Alanya’nın engelsiz bir kent olup olmadığını sorgulamak için Alanya sokaklarına indi. Duyarsız vatandaşlara kızan Alanyalılar en çok, tekerlekli sandalye kullananların geçebileceği eğimli yerlere taşıt park eden insanlardan yakındı. Konuyla ilgili, bunları bizzat yaşamak durumunda kalan Osman Kaan Kavruk’la da konuştuk

Alanya'da engellilerden tepki:  ‘Vatandaşımız duyarsız’

DİM Web TV muhabirleri, Alanya’nın engelsiz bir kent olup olmadığını sorgulamak için Alanya sokaklarına indi. Duyarsız vatandaşlara kızan Alanyalılar en çok, tekerlekli sandalye kullananların geçebileceği eğimli yerlere taşıt park eden insanlardan yakındı. Konuyla ilgili, bunları bizzat yaşamak durumunda kalan Osman Kaan Kavruk’la da konuştuk

11 Kasım 2017 Cumartesi 16:36
Alanya'da engellilerden tepki:  ‘Vatandaşımız duyarsız’
banner404

ALANYA ANTALYA’DAN DAHA ENGELSİZ
ALANYA’DA son 7-8 yıldır, özellikle ana caddelerde, nispeten de sokak aralarında engelliler için düzenlemeler yapıldığını söyleyen Kavruk, “Kaldırımların yükseklikleri güzel. Diğer şehirlere çok fazla gitmedim. Ankara ve Antalya’yı gördüm, onlar da Alanya kadar iyi değil. Alanya’daki bazı sorunlar (25 metrelik yoldaki) da Antalya Belediyesi’nden kaynaklı olarak düzeltilemiyor, yetki kapsamından ötürü.” diye konuştu.

‘HANGİ BİRİNE BAKALIM DİYORLAR’
Kaldırım istilacılarından ve denetimsizlikten yakınan Kavruk “Ülkemizde küçük kurallara uyulmadığı için bunlar büyük sorun haline geliyor. Artık bir alışkanlık haline gelmiş. İstedikleri yere park edebileceklerini düşünüyor insanlar. Sadece engeliler için değil, bebek arabaları için de zor oluyor. Şikayet ettiğimizde ise zabıtamız, polisimiz ‘Hangi birine bakalım?’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaEngellilerDim TvDim Web TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulu Önder Atatürk'ü özlemle andık
Ulu Önder Atatürk'ü özlemle andık
Doğa'dan Atatürk'ün şarkıları yankılandı
Doğa'dan Atatürk'ün şarkıları yankılandı
Bahçeşehir Ata’yı andı
Bahçeşehir Ata’yı andı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim